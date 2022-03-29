29 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu’nda dehşet dolu anlar! Silahlar konuştu

Zeytinburnu’nda dehşet dolu anlar! Silahlar konuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
ABONE OL
Zeytinburnu’nda dehşet dolu anlar! Silahlar konuştu

İstanbul Zeytinburnu’nda boşanma meselesi sebebiyle tartışan iki grup arasındaki sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü. Kurşunların havada uçuştuğu çatışmada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan çatışmaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında çift arasında yaşanan tartışma ailelerine sıçradı.

Akrabaların müdahil olmasıyla iki aile arasında tartışma başladı. Sokak ortasında yaşanan kavgada tansiyon yükseldi sopalar ve silahlar konuştu.

Onlarca kişinin dahil olduğu kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırganlar kayıplara karışırken yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA