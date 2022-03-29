Zeytinburnu’nda dehşet dolu anlar! Silahlar konuştu
İstanbul Zeytinburnu’nda boşanma meselesi sebebiyle tartışan iki grup arasındaki sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü. Kurşunların havada uçuştuğu çatışmada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan çatışmaya ilişkin inceleme başlattı.
Olay Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında çift arasında yaşanan tartışma ailelerine sıçradı.
Akrabaların müdahil olmasıyla iki aile arasında tartışma başladı. Sokak ortasında yaşanan kavgada tansiyon yükseldi sopalar ve silahlar konuştu.
Onlarca kişinin dahil olduğu kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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