Hamile hemşirenin darbedilmesi davasında skandal savunma! "Vursaydım..."

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin darbedilmesine ilişkin yargılanan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Hüseyin Koçyiğit, "Biz hemşireyi darbetseydik çocuğunu düşürürdü. Böyle bir şey yapmadık" dedi. Mahkeme, Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit SEGBİS sistemi ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar Nurcan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Hemşire Gülhan D. ise duruşmaya katılmadı.