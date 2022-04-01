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Son dakika: Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı | Ulaştırma Bakanlığı duyurdu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika: Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı | Ulaştırma Bakanlığı duyurdu

SON DAKİKA... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri uzatıldığını duyurdu.

SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Ramazan ayı vesilesiyle önemli bir açıklama geldi.

Bakanlık, Marmaray seferleri için sefer saatlerini uzattı.

Açıklamada "Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır." denildi.

MARMARAY BİR GÜNDE 616 BİN 15 KİŞİ TAŞIYARAK REKOR TAZELEDİ

Öte yandan TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marmaray'ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak yeni bir rekor kırdığını belirtti.

Pezük paylaşımında, "Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray'la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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