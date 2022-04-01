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Ataşehir TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Ataşehir TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde TEM otoyolunda hatalı sollama yapan ticari taksi zincirleme kazaya sebep oldu. Sollama sırasında hareket halindeki hafriyat kamyonu ile çarpışan ticari taksi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile sol şeritteki başka bir ticari taksinin önüne uçtu. 2 taksinin kaza yapmasının ardından arkadan gelen iki minibüsün sürücüsü de taksilere çarpmamak için ani fren yapınca birbirleri ile çarpıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sebebiyle TEM otoyolunda metrelerce kuyruk oluşurken trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Ankara yönünde saat 12.30 sularında gerçekleşti. Sağ şeritte seyir halinde olan bir ticari taksinin sürücüsü iddiaya göre hatalı sollama yaparak direksiyonu kırdı.

ANİDEN SOL ŞERİDE SAVRULDU

Seyir halinde olan hafriyat kamyonu ile hafif şekilde çarpışan taksi kontrolden çıkarak bir anda sol şeride doğru savruldu. Sol şeritte içerisinde yolcu bulunan ve seyir halinde olan Hürrem Kızılcım yönetimindeki taksi de önüne bir anda gelen taksi ile çarpıştı. Arkadan gelen minibüs sürücüsü Beşir Aksan da taksiye çarpmamak için ani fren yapınca arkasından gelen başka bir minibüs ile çarpıştı.

TEM'DE KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Toplamda 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya gelen araçlar olay yerine gelen çekiciler ile çekildi.

Minibüs sürücüsü Beşir Aksan, "Sarı taksi tırın önüne geçti çarptı. Çarpınca taksinin önüne geldi. Ben kendimi korudum, durdum ama arkadaş arkadan çarptı. Yaralı yoktu şok geçirenler vardı" dedi.

Taksi sürücüsü Hürrem Kızılcım ise "En sağdaki ticari aracın kamyonu hatalı sollaması ile kaza meydana geldi. Taksi bir anda önümüze geldi. Önümüz de boştu frene bastım ama yetişemedim" dedi.

Öte yandan, zincirleme kazaya karışan araçlar ve TEM otoyolunda oluşan araç kuyruğu drone ile görüntülendi.

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