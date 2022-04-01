Ataşehir TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde TEM otoyolunda hatalı sollama yapan ticari taksi zincirleme kazaya sebep oldu. Sollama sırasında hareket halindeki hafriyat kamyonu ile çarpışan ticari taksi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile sol şeritteki başka bir ticari taksinin önüne uçtu. 2 taksinin kaza yapmasının ardından arkadan gelen iki minibüsün sürücüsü de taksilere çarpmamak için ani fren yapınca birbirleri ile çarpıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sebebiyle TEM otoyolunda metrelerce kuyruk oluşurken trafik durma noktasına geldi.
ANİDEN SOL ŞERİDE SAVRULDU
Seyir halinde olan hafriyat kamyonu ile hafif şekilde çarpışan taksi kontrolden çıkarak bir anda sol şeride doğru savruldu. Sol şeritte içerisinde yolcu bulunan ve seyir halinde olan Hürrem Kızılcım yönetimindeki taksi de önüne bir anda gelen taksi ile çarpıştı. Arkadan gelen minibüs sürücüsü Beşir Aksan da taksiye çarpmamak için ani fren yapınca arkasından gelen başka bir minibüs ile çarpıştı.
TEM'DE KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Toplamda 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya gelen araçlar olay yerine gelen çekiciler ile çekildi.
Minibüs sürücüsü Beşir Aksan, "Sarı taksi tırın önüne geçti çarptı. Çarpınca taksinin önüne geldi. Ben kendimi korudum, durdum ama arkadaş arkadan çarptı. Yaralı yoktu şok geçirenler vardı" dedi.
Taksi sürücüsü Hürrem Kızılcım ise "En sağdaki ticari aracın kamyonu hatalı sollaması ile kaza meydana geldi. Taksi bir anda önümüze geldi. Önümüz de boştu frene bastım ama yetişemedim" dedi.
Öte yandan, zincirleme kazaya karışan araçlar ve TEM otoyolunda oluşan araç kuyruğu drone ile görüntülendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teravih namazında okunan dualar: Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur?
- Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...
- Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazı tek niyetle kılınır mı? Teravih namazına nasıl niyet edilir?
- Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika açıklaması
- Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?
- İlk teravih bugün mü? 1 Nisan teravih namazı var mı? 2022 Ramazan'ın ilk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?
- Oruçluyken kan verilir mi? Kan vermek orucu bozar mı? Kan aldırmak orucu zedeler mi? Diyanet açıklaması
- Lazer epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı, oruç bozulur mu? Diyanet duyurdu
- HOŞGELDİN RAMAZAN! 2022 Ramazan ayı mesajları burada! En güzel, dualı, kısa ve öz resimli Ramazan mesajları
- JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum
- BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?
- Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste