İstanbul Başakşehir’de dehşet: Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

"BELKİ DE BENİ PARÇALAYACAKLARDI"



Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Nazif Şenyiğit, "Otobüs duraklarına doğru ilerliyordum. Bir anda arka ve ön bölümden 5 köpek etrafımı sardı. Üzerime saldırdılar. Ben de geriye doğru çekilmeye çalıştım. Bu sırada ayağım takıldı ve düştüm. Bu sırada bir tanesi kulağımı ısırıp, kaptı. Sitenin bekçisi sesleri duyunca elinde sopayla dışarı çıktı. Köpekleri biraz kaçırdı. Tamamen panik halindeydim. Herhangi bir düşüncem yoktu. Tamamen canımı kurtarmaya çalıştım. Kendimi siteye atmaya çalıştım. Yere düştükten sonra herhangi bir direncim de kalmamıştı. Bekçi gelmeseydi belki de beni parçalayacaklardı" dedi.