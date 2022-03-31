1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına ulaşmanın şükrünü ve mutluluğunu yaşayan milyonlar, Diyanet takviminde ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, Ramazan hangi gün başlıyor gibi soruların yanıtını arıyor. İşte, 1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...