1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayına gelmemizle birlikte ilk orucun ne zaman tutulacağı, llk sahura hangi gün kalkılacağı merak edilmeye başlandı. Oruç ayı diye bilinen bu önemli ayda milyonlarca müslüman oruç ibadetlerini yerine getirecek. İşte, 1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına ulaşmanın şükrünü ve mutluluğunu yaşayan milyonlar, Diyanet takviminde ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, Ramazan hangi gün başlıyor gibi soruların yanıtını arıyor. İşte, 1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.
2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.
RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.
Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.
Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.
RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK, SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre;
İlk teravih namazı 1 Nisan tarihinde saat 20:58'de kılınacak.
TERAVİH NAMAZI CAMİDE Mİ KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş teravih namazı hakkında açıklamada bulundu. Erbaş'ın açıklamasına göre bu yıl teravih namazı ve diğer vakit namazları camilerde cemaat halinde kılınacak. Açıklama şu şekilde;
"Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır."
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