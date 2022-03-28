Son dakika | Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra hayatını kaybetti

Küçük kızın babası Murat Pınar, AA muhabirine, "Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk. Ancak beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için bunu yapamadık." dedi.

Pınar, hastanedeki işlemlerinin ardından kızlarının yarın Belek Mahallesi'nde toprağa verileceğini söyledi.