Son dakika | Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra hayatını kaybetti
Son dakika haberi...Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti.
Belek Mahallesi'nde köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Mahra Melin Pınar, hayata tutunamadı.
Küçük kızın babası Murat Pınar, AA muhabirine, "Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk. Ancak beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için bunu yapamadık." dedi.
Pınar, hastanedeki işlemlerinin ardından kızlarının yarın Belek Mahallesi'nde toprağa verileceğini söyledi.
Mahra Melin Pınar, 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan çocuk, götürüldüğü Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Çocuğun beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.
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