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Mustafa Dimitri kimdir? TikTok fenomeni Mustafa Dimitri kaç yaşında ve nereli?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Mustafa Dimitri kimdir? TikTok fenomeni Mustafa Dimitri kaç yaşında ve nereli?

Mustafa Dimitri kimdir? TikTok fenomeni Mustafa Dimitri'nin sosyal medya paylaşımları sonrası hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Türk model ve oyuncu olan Mustafa Dimitri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mustafa Dimitri kimdir? TikTok fenomeni Mustafa Dimitri kaç yaşında ve nereli? İşte Mustafa Dimitri'nin hayat hikayesi...

Mustafa Dimitri kimdir, kaç yaşında? TikTok'ta çektiği videolar ile gündeme gelen Mustafa Dimitri'nin hayat hikayesi merak ediliyor. İşte Türk model ve oyuncu Mustafa Dimitri'nin biyografisi...

MUSTAFA DİMİTRİ KİMDİR?

Türk model ve oyuncu Mustafa Dimitri, 5 Eylül 1997 tarihinde Suriye'nin Kobani ilçesinde dünyaya geldi.

Okuldan arta kalan zamanlarda babasının yanında çalışan Dimitri, 2005 yılında Suriye'den ayrılarak önce Rusya, ardından Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa ve İngiltere'ye taşıdı.

2011'de babasıyla birlikte Rusya'da açtıkları parfüm şirketini, 2013 yılında Almanya'ya taşıyarak Avrupa'ya ilk adımını attı.

2017 yılında Bristol Üniversitesi'nde okumak için İngiltere'ye gelen Mustafa Dimitri buraya yerleşti ve Londra'da yaşamaya başladı.

TikTok fenomeni olan Mustafa Dimitri, ticaretin yanı sıra modellik ve oyunculuk da yapıyor.

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