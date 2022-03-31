Mustafa Dimitri kimdir? TikTok fenomeni Mustafa Dimitri kaç yaşında ve nereli?
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Mustafa Dimitri kimdir? TikTok fenomeni Mustafa Dimitri'nin sosyal medya paylaşımları sonrası hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Türk model ve oyuncu olan Mustafa Dimitri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mustafa Dimitri kimdir? TikTok fenomeni Mustafa Dimitri kaç yaşında ve nereli? İşte Mustafa Dimitri'nin hayat hikayesi...
Mustafa Dimitri kimdir, kaç yaşında? TikTok'ta çektiği videolar ile gündeme gelen Mustafa Dimitri'nin hayat hikayesi merak ediliyor. İşte Türk model ve oyuncu Mustafa Dimitri'nin biyografisi...
MUSTAFA DİMİTRİ KİMDİR?
Türk model ve oyuncu Mustafa Dimitri, 5 Eylül 1997 tarihinde Suriye'nin Kobani ilçesinde dünyaya geldi.
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