Son dakika: Adnan Oktar suç örgütüne 4 ilde operasyon!

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Mahkeme kararının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgüt lideri Adnan Oktarın'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ileten ve örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen, örgütün maddi imkanlarını kontrol eden, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel olan şahıslara baskı kuran aralarında avukatların bulunduğu toplam 8 şüpheli için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatılan operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2 Ankara'da 1 avukatlık ofisinde savcılar eşliğinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.