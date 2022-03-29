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Son dakika: Adnan Oktar suç örgütüne 4 ilde operasyon!

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: Adnan Oktar suç örgütüne 4 ilde operasyon!

Son dakika haberleri... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Adnan Oktar suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti. 4 ilde Adnan Oktar suç örgütüne operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazılarının gözaltına alındığı açıklandı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

ONLARCASI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İtirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi, Ahmet Oktar Babuna ve Ali Emre Bukağılı'nın da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tahliye kararını kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

TEK TEK YAKALANIYORLAR

Mahkeme kararının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgüt lideri Adnan Oktarın'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ileten ve örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen, örgütün maddi imkanlarını kontrol eden, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel olan şahıslara baskı kuran aralarında avukatların bulunduğu toplam 8 şüpheli için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatılan operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2 Ankara'da 1 avukatlık ofisinde savcılar eşliğinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

32 ŞÜPHELİ YAKANDI

Öte yandan İstanbul'da bulunduğu tespit edilen 52 şüpheliden 32'sinin yakalandığı kaydedilirken, il dışında bulunan 9 şüpheliyle ilgili yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği belirlendi.

BOZMA KARARI VE BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

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Adnan Oktar davasında yeni gelişme ADNAN OKTAR DAVASINDA YENİ GELİŞME
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Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında flaş karar ADNAN OKTAR SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA FLAŞ KARAR

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