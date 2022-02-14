14 Şubat 2022, Pazartesi
Adnan Oktar'ın kaçan kediciklerinden itiraflar! İlk kez açıkladılar
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonların ardından suç örgütü lideri Adnan Oktar 10 ayrı suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Adnan Oktar suç örgütü İngiliz basınına konu oldu. Adnan Oktar'ın cinsel istismarda bulunduğu ''kedicik''lerden bazıları örgüt içinde yaşadıkları dehşeti itiraf etti.
Giriş Tarihi: 14.02.2022 17:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 17:43
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