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Adnan Oktar'ın kaçan kediciklerinden itiraflar! İlk kez açıkladılar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonların ardından suç örgütü lideri Adnan Oktar 10 ayrı suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Adnan Oktar suç örgütü İngiliz basınına konu oldu. Adnan Oktar'ın cinsel istismarda bulunduğu ''kedicik''lerden bazıları örgüt içinde yaşadıkları dehşeti itiraf etti.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 17:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 17:43
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Adnan Oktar’ın kaçan kediciklerinden itiraflar! İlk kez açıkladılar

Yapılan operasyonlar sonrası çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün "kedicikler" olarak bilinen kadın ve "aslanlar" olarak bilinen erkek üyelerini, İngiliz basınına verdikleri röportajla gündeme oturdu. Suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar, silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Adnan Oktar’ın kaçan kediciklerinden itiraflar! İlk kez açıkladılar

ESKİ KEDİCİKLER KONUŞTU

2018 yılında yapılan operasyonda Adnan Oktar'ın grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve diğer şehirlerdeki mülklerine polis baskınları yapılmış ve örgütle bağlantılı olan 171 kişi tutuklanmıştı.

Örgüt içinde yaşanan cinsel istismar skandalları sık sık basına konu olurken, eski örgüt üyeleri, İngiliz basınına konuştu.

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Adnan Oktar’ın kaçan kediciklerinden itiraflar! İlk kez açıkladılar

The Times: TV vaizi ve onun taciz kültü haberi

İngiliz The Times'tan Louise Callaghan'ın "TV vaizi ve onun taciz kültü" başlıklı haberinde "Türk televizyon yazarı Adnan Oktar, bazı kadın müritlerine işkence ve cinsel istismar da dahil olmak üzere suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı" ifadeleri kullanıldı.

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Adnan Oktar’ın kaçan kediciklerinden itiraflar! İlk kez açıkladılar

"ANESTEZİ VERMEDEN BURUN AMELİYATI YAPTILAR"

Gazeteye konuşan eski örgüt üyelerinin demeçleri ise büyük yankı uyandırdı. Örgüt içinde yaşadığı dehşeti ve tacizi anlatan kediciklerinden biri olan Seda Işıldar, örgüte 16 yaşındayken katıldı. 20 yaşındayken, hiçbir tıbbi müdahale ve anestezi olmaksızın burun ameliyatı olmaya zorlandığını açıklayan Işıldar, dehşet veren olayı detaylarıyla anlattı. Korkunç ameliyatı "Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum" ifadeleriyle anlatan Işıldar'ın bu ifadeleri, örgüt içindeki işkence ağını da gözler önüne serdi.

Adnan Oktar'ın 30'lu yaşlarındayken kendisini nikah kıymaya zorladığını belirten eski "kedicik", Oktar'dan Kanada'ya kaçarak kurtulduğunu aktardı.

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Adnan Oktar’ın kaçan kediciklerinden itiraflar! İlk kez açıkladılar

Oktar'ın diğer mağdurlarından olan kedicik Ceylan Özgül de, İngiliz gazeteye konuşanlardan oldu.

Oktar'ın suç örgütüne 2006 yılında, 24 yaşındayken katıldığını belirten Ceylan Özgül, örgüt üyelerinini beraber yaşadığı evi devasa bir hapishaneye benzetti.