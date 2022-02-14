Adnan Oktar’ın kaçan kediciklerinden itiraflar! İlk kez açıkladılar

"ANESTEZİ VERMEDEN BURUN AMELİYATI YAPTILAR"

Gazeteye konuşan eski örgüt üyelerinin demeçleri ise büyük yankı uyandırdı. Örgüt içinde yaşadığı dehşeti ve tacizi anlatan kediciklerinden biri olan Seda Işıldar, örgüte 16 yaşındayken katıldı. 20 yaşındayken, hiçbir tıbbi müdahale ve anestezi olmaksızın burun ameliyatı olmaya zorlandığını açıklayan Işıldar, dehşet veren olayı detaylarıyla anlattı. Korkunç ameliyatı "Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum" ifadeleriyle anlatan Işıldar'ın bu ifadeleri, örgüt içindeki işkence ağını da gözler önüne serdi.

Adnan Oktar'ın 30'lu yaşlarındayken kendisini nikah kıymaya zorladığını belirten eski "kedicik", Oktar'dan Kanada'ya kaçarak kurtulduğunu aktardı.