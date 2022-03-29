Kırşehir’de kayıp sevgililer olayında Şeyma’nın cesedi ters kelepçeli bulunmuştu! Vahşetten boğazları düğümleyen yeni gelişme
Kırşehir'de, kayıp sevgililer olayında Şeyma Demir’in cansız bedeni elleri arkadan kelepçeli, ayakları iple bağlı halde Kızılırmak'ta bulunmuştu. Üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in tutuklanan katil zanlısı güvenlik görevlilerinden Sami Aydoğan, talihsiz kıza önce tecavüz ettiklerini ardından da öldürdüklerini itiraf etti. Şeyma gibi öldürülüp nehre bırakılan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan’ın cesedini arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kırşehir'de, cansız bedeni elleri arkadan kelepçeli olarak Kızılırmak'ta bulunan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in katil zanlısı olarak tutuklanan, Kırşehir Asri Mezarlığında görev yapan 2 güvenlik personelinden Sami Aydoğan suçlarını itiraf ederken, Şefik Ekici ise kabul etmedi.
KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP ARACA BİNDİLER
Aydoğan'ın ifadesine göre, Ağbayır mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan 2 güvenlik görevlisi, Hasan Aydoğan (21) ve evlilik planları yaptığı Şeyma Demir'in (18) bölgeye geldiğini görünce, yanlarına gidip, silahlarını göstererek kendilerini polis olarak tanıttı.
"GÖZALTINA ALINDINIZ"
İki gence, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp, kendi otomobillerine alan güvenlik görevlileri, Kızılırmak kıyısına götürdü.
ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
Burada alkol alma devam eden 2 güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de yine Kızılırmak'a attı.
ZANLILARDAN BİRİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ YEĞENİ ÇIKTI
Demir'e tecavüz edip öldürdüğünü itiraf eden Sami Aydoğan'ın da cinayetin ardından otomobilini yıkatarak, delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Suçlamaları reddeden Şefik Ekici'nin ise CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.
HASAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Genç kızın cesedinin, montunun içinde oluşan hava kabarcıkları sayesinde su yüzüne çıktığı ve kıyıya vurduğu belirtilirken, karnından vurulduğu için vücuduna su dolduğu ve bu yüzden cesedi ırmak dibine çöktüğü tahmin edilen Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.
ŞEYMA DEMİR TOPRAĞA VERİLDİ
Şeyma Demir, Ankara'da yapılan otopsinin ardından dün merkeze bağlı Akçaağıl köyünde toprağa verildi. Babası Vedat Demir'in gözyaşlarına boğulduğu törene, HP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Şeref Baran Genç'te katıldı.
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