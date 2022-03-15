Son dakika: Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında flaş karar

Bir kısım suçların mağdurlarının duruşmaya davet edilerek şikayetlerinin sorulması gerekirken yokluklarında davaya devam edilerek hüküm kurulduğunun da altını çizen 1.Ceza Dairesi, aynı suçun müşterek faili olduğu iddiasıyla dava açılan ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü anlaşılan dosyanın birlikte görülmesinde zorunluluk bulunduğunun da gözetilmediğini ifade etti.

ELEBAŞILAR TUTUKLU KALDI



Bir kısım sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulamaksızın karar verildiği de anlatılan kararda; diğer suçların (örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Fetö örgütüne yardım, siyasi ve askeri casusluk gibi) bağlantı sebebiyle ve ayrıca eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle dosyada verilen kararın usulen bozulduğu kaydedildi. Bozma kararı ile birlikte, toplam 68 tutuklu sanık hakkında tutuklulukta geçirdikleri süre, haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri nazara alındığında tahliyelerine karar verildiğini belirten daire, sanıklar Adnan Oktar, Alev Babuna, Tarkan Yavaş gibi örgüt elebaşısının olduğu 16 sanık hakkında tutukluluğa devam kararı verdi. Şimdi dosya yeniden yargılamanın yapıldığı ilk derece mahkemesine gönderildi.