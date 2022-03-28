28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 61 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika: Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 61 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 61 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika haberine göre İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına başsavcılık ikinci kez itiraz etti. Dosya bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İtirazı değerlendiren daire 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA