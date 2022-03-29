İETT sorunları bitmiyor! Pendik’te otobüste yangın paniğini kayda alan vatandaş: Hiç mi bakım yapmıyorlar

İstanbullu "Her şey güzel olacak" vaadi verilen partinin çilesiyle boğuşuyor. Her gün, bazen gün içerisinde birden fazla İETT kazası meydana geliyor. Vatandaşlar yola kalan İETT otobüsünü itmekten, arıza yapıp yolda kalınca yaya devam etmekten bıktı usandı. CHP'li İBB bu olaylar sonucu çözüme gitmemesiyle vatandaşın eleştirilerini dikkate almamakta oldukça ısrarcı bir tutum sergiliyor.