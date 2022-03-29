İETT sorunları bitmiyor! Pendik’te otobüste yangın paniğini kayda alan vatandaş: Hiç mi bakım yapmıyorlar
İstanbul’un Pendik ilçesinde motor bölümündeki arıza nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar çıktığı görüldü. Yolcuların otobüsten indirilmesi muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anları kayda alan vatandaş “Hiç mi bakım yapmıyorlar?” sözleriyle CHP’li yönetime sitem etti.
İstanbullu "Her şey güzel olacak" vaadi verilen partinin çilesiyle boğuşuyor. Her gün, bazen gün içerisinde birden fazla İETT kazası meydana geliyor. Vatandaşlar yola kalan İETT otobüsünü itmekten, arıza yapıp yolda kalınca yaya devam etmekten bıktı usandı. CHP'li İBB bu olaylar sonucu çözüme gitmemesiyle vatandaşın eleştirilerini dikkate almamakta oldukça ısrarcı bir tutum sergiliyor.
MOTORDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Motorundan yoğun dumanlar çıktığını fark eden şoför, otobüsü yolun sağına çekti.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Otobüste panik yaşayan yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında dumanlar yükselen otobüse müdahale etti.
"HİÇ Mİ BAKIM YAPMIYORLAR?
Otobüsten yükselen dumanları cep telefonuna kaydeden vatandaş "Hiç mi bakım yapmıyorlar?" sözleriyle sitemini dile getirdi.
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