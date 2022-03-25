25 Mart 2022, Cuma
Seyir halindeki İETT otobüsünün şoförüne saldırılan anlar kamerada! “55 kişinin canına kast etti”
İstanbul Beyoğlu'nda bir yolcu, İETT otobüs şoförüne hareket halindeyken saldırdı. Yaşadığı olay sonucu şaşkına dönene sürücü, kaza yapmamak için elinden geleni yaptı. Onlarca vatandaşın olduğu otobüste yaşanan dehşet anları otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otobüs şoförü yaşadıklarını "Bu araç devrilebilirdi. Büyük bir kaza atlattık. O kişi sadece benim canıma değil otobüste bulunan 55 kişinin canına kastetti" sözleriyle anlattı.
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:17
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