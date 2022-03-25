Seyir halindeki İETT otobüsünün şoförüne saldırılan anlar kamerada! “55 kişinin canına kast etti”

"SIRADA BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIK OTOBÜS DEVRİLEBİLİRDİ"



Darp edilen otobüs şoförü Mikail Tacar "Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapıyordum. Sabah Taksim istikametine gidiyordum. Tam o sırada Unkapanı'nda inecek yolcu olmadığı için durağı geçtim. Unkapanı Köprüsü durağına gelince bir kadın yolcu inmek istedi. Köprü üzerinde indiremeyeceğimi ve yasak olduğunu söyledim. O yolcuyu Şişhane durağında indirdim. Arkada bulunan bir beyefendi 'Hepiniz aynısınız' diye bağırmaya başladı. Daha sonra yanıma gelerek bana vurdu. Otobüste elliyi aşkın yolcu var. Ama o kişi bana vurmaya başladı. Kafama darbeler aldım. Arkadan gelen başka bir yolcu saldırgan kişiyi tuttu. O sırada büyük bir kaza atlattık. Allah korusun ölümlü bir kaza da olabilirdi. Bizim kazamız metrobüs kazasıyla emsal bir kazadır. Oradaki 'şemsiye olayı' nın aynısı. Ben darp raporu alarak o kişiden şikayetçi oldum. Bugün de aynı kişi pişkin pişkin arabama bindi. Benimle beraber seyahat yaptı. Ben resmen adaletin bittiği yer dedim artık. O kişi sadece benim canıma kastetmedi. 55 kişinin canına kastetti. Bu araç devrilebilirdi. Karşı istikamete geçebilirdi. Şikayetçi olduk ama bir şey olmadı" dedi.