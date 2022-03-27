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İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor! Beykoz'da otobüs kazası: 3 yaralı

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Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
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İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor! Beykoz’da otobüs kazası: 3 yaralı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İBB yönetimi, İstanbullulara hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. İstanbul'da hafta sonu güzel bir vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çubuklu Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde 34 VT 9043 plakalı İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait 34 KG 0214 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu ve Beykoz Belediyesine ait kamyonetin şoförü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan İETT otobüsü ile kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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