Bu sene teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet’ten son dakika teravih namazı açıklaması

Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Regaip, Miraç ve Berat Kandili derken on bir ayın sultanı Ramazan ayının gölgesine girdik. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 02 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı ise 01 Nisan'da kılınacak. En çok merak edilenlerden biri de, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı oldu. Peki, bu sene teravih namazı camilerde kılınacak mı? Konu hakkında Diyanet'ten son dakika açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır."