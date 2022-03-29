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İETT sorunları bitmiyor! Pendik’te otobüste yangın paniğini kayda alan vatandaş: Hiç mi bakım yapmıyorlar

İHA
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Giriş: 29.03.2022 10:32
İstanbul’un Pendik ilçesinde motor bölümündeki arıza nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar çıktığı görüldü. Yolcuların otobüsten indirilmesi muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anları kayda alan vatandaş “Hiç mi bakım yapmıyorlar?” sözleriyle CHP’li yönetime sitem etti.
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