İETT sorunları bitmiyor! Pendik’te otobüste yangın paniğini kayda alan vatandaş: Hiç mi bakım yapmıyorlar

İstanbul’un Pendik ilçesinde motor bölümündeki arıza nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar çıktığı görüldü. Yolcuların otobüsten indirilmesi muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anları kayda alan vatandaş “Hiç mi bakım yapmıyorlar?” sözleriyle CHP’li yönetime sitem etti.

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