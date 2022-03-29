29 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İETT sorunları bitmiyor! Pendik’te otobüste yangın paniğini kayda alan vatandaş: Hiç mi bakım yapmıyorlar
İstanbul’un Pendik ilçesinde motor bölümündeki arıza nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar çıktığı görüldü. Yolcuların otobüsten indirilmesi muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anları kayda alan vatandaş “Hiç mi bakım yapmıyorlar?” sözleriyle CHP’li yönetime sitem etti.