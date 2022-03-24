Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’dan haber var: Sol beyin lobu ağır hasarlı

'BURADAN SONRA BEN HİÇ DÖNEN GÖRMEDİM'



Mahra Melin Pınar'ın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Baba Murat Pınar, önceki gün çekilen beyin MR'ı sonuçlarının çıktığını ve sol tarafta ağır hasar tespit edildiğini söyledi. Murat Pınar, mucize beklediklerini kaydederek, "Doktorumuza 'Uyanır mı, uyanmaz mı' diye sorduğumda 'Buradan sonra ben hiç dönen görmedim' dedi. Tabi Rabb'imin birçok mucizesi var. Sabırsızlıkla bekliyorum kızımın uyanmasını, uyanacağına da eminim. Bir umut kapıda bekliyoruz. Çıkacaklar, 'Uyandı' diyecekler diye dua ediyoruz" dedi.