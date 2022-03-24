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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’dan haber var: Sol beyin lobu ağır hasarlı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Mahra Melin'in (10) sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralandı. Sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra'nın beyin MR sonucunun çıktığını ifade eden babası Murat Pınar, "Sonuçlar kötü, özellikle sol beyinde ağır hasar tespit edildi" sözleriyle kızının durumunu açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 16:51
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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’dan haber var: Sol beyin lobu ağır hasarlı

Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart günü saat 10.00 sularında, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide gezen başıboş sokak köpekleri saldırdı. Kaçmak isterken yola atlayan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın hakimiyetindeki 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Mahra, sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’dan haber var: Sol beyin lobu ağır hasarlı

SAĞ BACAĞ IDİZ ÜSTÜNDEN KESİLDİ

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’dan haber var: Sol beyin lobu ağır hasarlı

'BURADAN SONRA BEN HİÇ DÖNEN GÖRMEDİM'

Mahra Melin Pınar'ın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Baba Murat Pınar, önceki gün çekilen beyin MR'ı sonuçlarının çıktığını ve sol tarafta ağır hasar tespit edildiğini söyledi. Murat Pınar, mucize beklediklerini kaydederek, "Doktorumuza 'Uyanır mı, uyanmaz mı' diye sorduğumda 'Buradan sonra ben hiç dönen görmedim' dedi. Tabi Rabb'imin birçok mucizesi var. Sabırsızlıkla bekliyorum kızımın uyanmasını, uyanacağına da eminim. Bir umut kapıda bekliyoruz. Çıkacaklar, 'Uyandı' diyecekler diye dua ediyoruz" dedi.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’dan haber var: Sol beyin lobu ağır hasarlı

"İYİ SÖYLEYEN BİR DOKTOR ÇIKMADI"

Mahra'nın sağlık durumu ve gidişatıyla ilgili iyi cümle duymadığını anlatan Murat Pınar, "İyi söyleyen bir doktor çıkmadı. Klinik olarak bu safhadan sonra uyanamayacağını söylüyorlar. Nice insanların yıllarca uyuyup uyandığını biliyoruz. Kafamdaki tek soru işareti, kızım hastaneye geldiğinde burada tomografileri çekilirken bile uyanıktı. 'Baba' diye ağlıyordu. Göz göze geliyorduk. 'Ameliyattan sonra beyne pıhtı atabilir' diyen doktorların bunu önlemek için bir şey yapıp yapmadıklarından endişe duyuyorum" diye konuştu.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’dan haber var: Sol beyin lobu ağır hasarlı

KIZI İÇİN HAZIRLADIĞI VİDEO KLİBİ İZLEDİ

Kazanın hukuksal boyutu hakkında avukatlarının mahkeme sürecini başlatacağını sözlerine ekleyen Pınar, "Evde iki çocuğumuz daha var. Bu zorlu zamanı onlar için de en az zararla atlatmak istiyoruz" dedi.