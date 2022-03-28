28 Mart 2022, Pazartesi
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Ülke genelindeki operasyonlarda 4 bin 630 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Ülke genelindeki operasyonlarda 4 bin 630 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Yurt genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarının rakamları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, bir haftadır devam eden operasyonlarda 4 bin 630 kişinin yakalandığını duyurdu.

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