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Öğrencinin hadsizliği pes dedirtti! Öğretmeninin başına poşet geçirdiği videoya yazdığı not akıllara durgunluk getirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Öğrencinin hadsizliği pes dedirtti! Öğretmeninin başına poşet geçirdiği videoya yazdığı not akıllara durgunluk getirdi

Sosyal medya; öğrencilerin terbiyesizlikte sınır tanımayan paylaşımlarına tanık olmaya devam ediyor. Geçen hafta bir öğrenci öğretmeninin suratına dokunup tuhaf hareketler yaptığı görüntülere tepkiler dinmemişken bu rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Son olarak bir öğrenci, derse giren öğretmeninin başına poşet geçirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Son zamanlarda öğrenciler öğretmenlerine saygı sınırlarını hayli aşan haberlerle sosyal medyada gündem oluyor. Geçen hafta bir öğrenci yine öğretmenine yaptığı saygısızlıkla tepki oklarını üzerine çekmişti.

Şimdi de sosyal medyada bir öğrenci, öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"DERSİNDEN KALDIĞIM ÖĞRETMENİ PAKET EDİYORUM"

"Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla yapılan paylaşım büyük tepki çekti.

TERBİYESİZLİKTE SINIR TANIMIYORLAR

Görüntülerde, öğrencinin sınıfa giren öğretmenine arkadan yaklaşıp kafasına poşet geçirdiği görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir başka okulda öğrencinin öğretmenine karşı yaptığı saygısız hareketler gündem olmuştu.

Öğretmene kabul edilemez davranış ÖĞRETMENE "KABUL EDİLEMEZ" DAVRANIŞ

Öğretmene kabul edilemez davranış ÖĞRETMENE "KABUL EDİLEMEZ" DAVRANIŞ
Öğrencinin hadsizliği pes dedirtti! ÖĞRENCİNİN HADSİZLİĞİ PES DEDİRTTİ!

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