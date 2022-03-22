Antalya’da köpekten kaçarken kamyonun altına giren Mahra’dan haber var! Acılı baba: Beyinden olumlu cevap yok

"BEYİNDEN OLUMLU BİR CEVAP YOK"



Kazanın üzerinden 16 gün geçtiğini belirten baba Murat Pınar, Mahra'nın son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:



"MR çekildi, beyindeki hasara bakacaklar. Çünkü beyinden olumlu bir cevap yok. Kalp bir ara kendi kendine atmaya çalışıyordu, çok küçük de olsa atıyordu ilaçsız. Ama dün girdiğimde gördüm ki yine kalp ilacıyla çalışıyor. Çünkü çok düşmüştü kalp atışları, 47 seviyelerine inmişti. Yine kalp ilaçlarını vermeye başlamışlar, şu anda 80 civarında atıyor. Detaylı beyin MR'ının sonucunu bekliyoruz. Bu hafta perşembe günü en geç çıkar, dediler. Öyle bekliyoruz kapıda. Kalbi bir kere 10 dakika durmuştu, 10 dakika uğraş sonucu getirdiler, tekrar döndü hayata. Kötüye giden bir şey de yok, iyiye giden bir şey de. Ama kalbi kendi kendine atmıyor, ciğerleri kendi kendine çalışmıyor, böbrekleri ilaçla çalışıyor, şu anda beyin hala komut vermiyor. Doktorları detaylı beyin MR'ından sonra detaylı konuşacak. Bugüne kadar uyanmasını beklediler uyanmadı. Beynin ne kadar, nerelerinin hasar aldığını detaylı beyin MR'I sonrasında öğreneceğiz."



