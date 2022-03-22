22 Mart 2022, Salı
Antalya’da köpekten kaçarken kamyonun altına giren Mahra’dan haber var! Acılı baba: Beyinden olumlu cevap yok
Antalya Serik'te köpekten kaçmak isterken yoldan geçen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. Organları ilaç yardımıyla çalıştırılan, uyutulmaya devam edilen talihsiz küçüğün ailesi, ayrıntılı beyin MR'ının sonucunu bekliyor.
Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:03
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