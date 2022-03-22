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Balıkesir’de kaldığı otelin sahibini silahla öldürdü: Aileme küfür etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Balıkesir’de kaldığı otelin sahibini silahla öldürdü: Aileme küfür etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, otel işletmeciliği yapan 31 yaşındaki Barış Kıvrak'ı, silahla vurarak öldüren 33 yaşındaki Ümit Çiçek’in, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi. Cinayet sanığı Çiçek, adliye önünde basın mensuplarına, "Aileme küfretti, pişmanım" dedi.

Olay, 20 Mart saat 02.30 sularında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Sarıkız Mahallesi, Leman Akpınar Caddesi'ndeki bir otelde yaşandı.

TARTIŞMA YERİNİ SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA BIRAKTI

İddiaya göre, Mersin'den Edremit'in Akçay Mahallesi'ne çalışmaya gelen ve bir otele yerleşen Ümit Çiçek, gürültü olduğu gerekçesiyle otel işletmecisi Barış Kıvrak'ı uyardı. Bunu üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Otel sahibi Barış Kıvrak, bıçakla müşterisi Ümit Çiçek'i üç yerinden yaraladı. Bunun üzerine Çiçek, belindeki tabancayı çıkarıp, Barış Kıvrak'a ateş etmeye başladı.

Kıvrak, kurşunlardan kaçmaya çalıştığı sırada sırtından vurulup, yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 bıçak ve 3 boş kovan bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinden kaçan otel işletmecisi Ümit Çiçek, kısa sürede Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336'ncı Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakalandı. Çiçek, polis ekiplerince tedavisi için Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Barış Kıvrak ise ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla önce Edremit Devlet Hastanesi'ne sonra da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kıvrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"AİLEME KÜFRETTİ, PİŞMANIM"

Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Çiçek, bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarına, "Aileme küfretti, pişmanım" diyen Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

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