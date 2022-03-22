Balıkesir’de kaldığı otelin sahibini silahla öldürdü: Aileme küfür etti
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, otel işletmeciliği yapan 31 yaşındaki Barış Kıvrak'ı, silahla vurarak öldüren 33 yaşındaki Ümit Çiçek’in, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi. Cinayet sanığı Çiçek, adliye önünde basın mensuplarına, "Aileme küfretti, pişmanım" dedi.
Olay, 20 Mart saat 02.30 sularında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Sarıkız Mahallesi, Leman Akpınar Caddesi'ndeki bir otelde yaşandı.
TARTIŞMA YERİNİ SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA BIRAKTI
İddiaya göre, Mersin'den Edremit'in Akçay Mahallesi'ne çalışmaya gelen ve bir otele yerleşen Ümit Çiçek, gürültü olduğu gerekçesiyle otel işletmecisi Barış Kıvrak'ı uyardı. Bunu üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Otel sahibi Barış Kıvrak, bıçakla müşterisi Ümit Çiçek'i üç yerinden yaraladı. Bunun üzerine Çiçek, belindeki tabancayı çıkarıp, Barış Kıvrak'a ateş etmeye başladı.
Kıvrak, kurşunlardan kaçmaya çalıştığı sırada sırtından vurulup, yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 bıçak ve 3 boş kovan bulundu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerinden kaçan otel işletmecisi Ümit Çiçek, kısa sürede Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336'ncı Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakalandı. Çiçek, polis ekiplerince tedavisi için Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Barış Kıvrak ise ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla önce Edremit Devlet Hastanesi'ne sonra da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kıvrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"AİLEME KÜFRETTİ, PİŞMANIM"
Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Çiçek, bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarına, "Aileme küfretti, pişmanım" diyen Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek?
- Ramazan başlangıcı: 2022 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
- Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...
- 5.000 TL'ye kadar faizsiz, 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı fırsatı! ING ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
- MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist başvuru şartları ve kadro dağılımı
- Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir?
- Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- TOKİ'den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?
- Milli maç bugün mü? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Play-off yarı final maçı hangi kanalda?
- MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Aşçı, aşçı yardımcısı...
- Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?
- Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Acun Ilıcalı...