Balıkesir’de kaldığı otelin sahibini silahla öldürdü: Aileme küfür etti

TARTIŞMA YERİNİ SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA BIRAKTI

İddiaya göre, Mersin'den Edremit'in Akçay Mahallesi'ne çalışmaya gelen ve bir otele yerleşen Ümit Çiçek, gürültü olduğu gerekçesiyle otel işletmecisi Barış Kıvrak'ı uyardı. Bunu üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Otel sahibi Barış Kıvrak, bıçakla müşterisi Ümit Çiçek'i üç yerinden yaraladı. Bunun üzerine Çiçek, belindeki tabancayı çıkarıp, Barış Kıvrak'a ateş etmeye başladı.

Kıvrak, kurşunlardan kaçmaya çalıştığı sırada sırtından vurulup, yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 bıçak ve 3 boş kovan bulundu.