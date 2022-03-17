Berat gecesi namazı ne zaman kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

Berat gecesi namazı ne zaman kılınır? Berat gecesi, ibadet, taat ve yüce Allah'a karşı şükürleri artırmanın bir vesilesidir. Bu mübarek gecede kaza namazları varsa kılınması, yoksa nafile namaz kılmaya gayret gösterilmesi tavsiye ediliyor. Berat gecesi namazı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Berat gecesi namazı ne zaman kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte ayrıntılar...

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"