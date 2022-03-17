Berat gecesi namazı ne zaman kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?
Berat gecesi namazı nasıl kılınır? Ramazan'ın habercisi Berat Kandili bugün ibadetlerle idrak edilecek. Bu mübarek gecede namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Berat gecesi hangi namazın kılınması gerektiğini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Berat gecesi namazı ne zaman kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir?
Berat gecesi namazı ne zaman kılınır? Berat gecesi, ibadet, taat ve yüce Allah'a karşı şükürleri artırmanın bir vesilesidir. Bu mübarek gecede kaza namazları varsa kılınması, yoksa nafile namaz kılmaya gayret gösterilmesi tavsiye ediliyor. Berat gecesi namazı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Berat gecesi namazı ne zaman kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte ayrıntılar...
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?
100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"
BERAT KANDİLİ NAMAZININ KILINIŞI
Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;
- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.
- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.
- İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.
- Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.
- Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.
- Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.
BERAT KANDİLİ 2 REKATLIK KISA NAMAZ
Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen. İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...
PEYGAMBER EFENDİMİZ BERAT KANDİLİ NAMAZINI NASIL KILARDI?
Berat Kandili gecesinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed 'in 2 rekat olarak kıldığı namaz vardır. Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.
-"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende
-"En iyisini, Allah ve Resulü bilir." Dedim. Şöyle buyurdu:
-"Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin"?
-"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu.
Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:
"Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."
Sonra kendisine sordum: "Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyl er okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: "Sen onları öğrenebildin mi"? Bu sorusuna karşılık:
"Evet" deyince, şöyle buyurdu:
"Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret."
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