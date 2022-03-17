Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler

Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ortasına geldik. Şaban ayının 15'inci gecesi yani Berat Kandili bugün idrak edilecek. Günahların bağışlandığı gece olarak bilinen Berat Kandili ibadetler içerisinde geçirilecek. Bu kapsamda, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, Berat gecesi yapılacak ibadetler neler? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Berat Kandili yapılması gerekenler...

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

2. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.