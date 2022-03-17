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Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler

Berat gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Şaban ayının 15'inci gecesi yani Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceye ulaşmanın sevinci yaşanırken, bu günü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından detaylar açıklandı. Peki, Berat gecesi yapılacak ibadetler neler? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Berat Kandili yapılması gerekenler...

Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ortasına geldik. Şaban ayının 15'inci gecesi yani Berat Kandili bugün idrak edilecek. Günahların bağışlandığı gece olarak bilinen Berat Kandili ibadetler içerisinde geçirilecek. Bu kapsamda, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, Berat gecesi yapılacak ibadetler neler? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Berat Kandili yapılması gerekenler...

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

2. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.

3. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.

4. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidır.

5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır.

6. Mü'minlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır.

7. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

8. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmelidir.

9. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı ve vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmelidir.

10. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir.

11. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli ve va'z ü nasihat dinlenmelidir.

12. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

13. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalıdır.

14. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.

15. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle."

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bu konuyla ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, Peygamber Efendimizin şu hadisi konuyu açıklar nitelikte olmakta;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim"

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V) "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" buyurmuştur.

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