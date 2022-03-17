Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler
Berat gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Şaban ayının 15'inci gecesi yani Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceye ulaşmanın sevinci yaşanırken, bu günü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından detaylar açıklandı. Peki, Berat gecesi yapılacak ibadetler neler? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Berat Kandili yapılması gerekenler...
Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ortasına geldik. Şaban ayının 15'inci gecesi yani Berat Kandili bugün idrak edilecek. Günahların bağışlandığı gece olarak bilinen Berat Kandili ibadetler içerisinde geçirilecek. Bu kapsamda, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, Berat gecesi yapılacak ibadetler neler? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Berat Kandili yapılması gerekenler...
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?
1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.
2. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.
3. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.
4. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidır.
5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır.
9. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı ve vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmelidir.
10. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir.
11. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli ve va'z ü nasihat dinlenmelidir.
12. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.
13. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalıdır.
14. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.
15. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?
100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;
"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle."
BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bu konuyla ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, Peygamber Efendimizin şu hadisi konuyu açıklar nitelikte olmakta;
"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim"
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.
Hz. Muhammed (S.A.V) "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" buyurmuştur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! 📺 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi
- Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler
- Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?
- SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...
- İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...
- Çanakkale Köprüsü açılış programı: 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? Takvim belli oldu
- Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti'den 'asgari ücrete yılda iki kez zam' açıklaması! Son gelişmeler...
- Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Kandil simidi nasıl yapılır? Berat Kandili'ne özel evde yapılabilecek mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi
- Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?
- MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM SON DUYURULAR!
- 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? Son durum!