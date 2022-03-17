Nihat Hatipoğlu Berat Kandili duası! Hz. Muhammed'in Berat gecesi okuduğu dua! Berat Kandili'nde okunacak dualar
Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? Ramazan'dan önceki son manevi durak olan Berat Kandili bu gece dualarla idrak edilecek. Bu mübarek gecede eller günahların affı için semaya kaldırılacak. Yüce Allah'ın sonsuz affından, sınırsız merhametinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu gece bolca dua etmeye hazırlanıyor. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Berat Kandili'nde yapılması gerekenleri kaleme aldı. Peki, Hz. Muhammed'in Berat gecesi okuduğu dua nedir? Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? İşte cevaplar...
Nihat Hatipoğlu Berat Kandili duası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Günahların bağışlandığı gece olarak bilinen Berat Kandili, bu gece dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Bu gece bol bol dua etmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecede hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Hz. Muhammed'in Berat gecesi okuduğu dua nedir? Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? İşte Hatipoğlu'nun yazısı ve Berat Kandili'nde okunacak dualar...
"KURTULUŞ GECESİ GELDİ"
Nihat Hatipoğlu da mübarek geceye ilişkin değerli bir yazı kaleme aldı. Hatipoğlu'nun yazısından ilgili kısım şöyle:
Berat Gecesi, ramazana hazırlık gecesi. Yani şaban ayının 15. gecesi, bu gecede Hz. Peygamber'in bolca dua ettiğini ve geceye önem verdiğini biliyoruz.
Bu gece şu duayı okurdu:
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığındım. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen, seni övdüğün gibi yücesin." Bu duayı ilk okuduğunda Hz. Aişe şaşırdı ve "Ben senden daha önce bu duayı hiç duymamıştım" dedi. Efendimiz (s.a.v) "Cebrail secdede bana bunu okumamı söyledi" cevabını verdi.
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Duhan Suresi'nin 2, 3 ve 4. ayetlerinin bu geceye işaret ettiğini söyleyen âlimler vardır. Bu durumda Kur'an-ı Kerim yerin semasına bu gece indirildi ve Kadir Gecesi'nde ise Hz. Peygamber'e iletilmeye başlandı. Bu gece her şey ayrıştırıldı. Meleklere bu gecede her şey bildirildi. Duaların kabul edildiği 5 geceden biridir şaban ayının 15. gecesi, yani Berat Gecesi. Bu geceyi soran Hz. Aişe'ye Efendimiz şöyle demiştir: "Allah bu gece -hayvanları bol olan- Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanı cehennemden azat eder." (Tirmizi)
Yok mu af dileyen?
Bir hadiste şöyle bilgi veriliyor. "Şaban ayının ortasını (yani Berat Gecesi'nin) gece ibadet, gündüz oruçla geçirin. O gece Allah güneşin batmasıyla tecelli eder. Rahmetini yansıtır. Bu hâl tanyeri ağarıncaya kadar devam eder."
"Yok mu benden af dileyen, affedeyim."
"Yok mu benden rızık isteyen, rızıklandırayım."
"Yok mu sıkıntıya düşen, afiyet vereyim."
"Yok mu şunu şunu isteyen, vereyim." (İbn Mace)
Tövbemiz dil ucuyla olmamalı
Bu gecelerde bolca tövbe etmeliyiz. Ama gönülden, kalpten, samimiyetle. Büyük İslam kadını Rabia Hatun şöyle derdi: "Dille yapıldığı için kalbe inmeyen istiğfarımız (tövbemiz) da tövbeye muhtaçtır."
Not: Yarın gece saat 00.20'de ATV'de canlı yayında Berat Kandili Özel Programı yapacağız. Televizyonda bu gece neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. İnşallah canlı yayında duamızı edeceğiz.
YAZININ SONU
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İSTİĞFAR DUASI NEDİR?
"Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâla'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zaman ki sevincinden çok daha fazladır." Buhâri, Daavât, 80/4 (VII, 146).
İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından "istiğfar" anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Seyyidü'l-istiğfâr" (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:
(Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)
Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.
TEVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
TEVBE İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE ANLAMI
"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."
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