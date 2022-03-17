Nihat Hatipoğlu Berat Kandili duası! Hz. Muhammed’in Berat gecesi okuduğu dua! Berat Kandili’nde okunacak dualar

Nihat Hatipoğlu Berat Kandili duası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Günahların bağışlandığı gece olarak bilinen Berat Kandili, bu gece dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Bu gece bol bol dua etmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecede hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Hz. Muhammed'in Berat gecesi okuduğu dua nedir? Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? İşte Hatipoğlu'nun yazısı ve Berat Kandili'nde okunacak dualar...

"KURTULUŞ GECESİ GELDİ"

Nihat Hatipoğlu da mübarek geceye ilişkin değerli bir yazı kaleme aldı. Hatipoğlu'nun yazısından ilgili kısım şöyle:

Berat Gecesi, ramazana hazırlık gecesi. Yani şaban ayının 15. gecesi, bu gecede Hz. Peygamber'in bolca dua ettiğini ve geceye önem verdiğini biliyoruz.