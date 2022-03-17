17 Mart 2022, Perşembe
Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?
Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Gecesi, İslam alemi tarafından dua, zikir, ibadet ve taatle bugün ihya edilecek. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nde bazı sorular gündeme geldi. Adet döneminde kandillerde nasıl ibadet edilmesi gerektiği konusunda araştırmalar sürüyor. Diyanet tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.03.2022 14:10
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