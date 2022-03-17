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Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?

Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Gecesi, İslam alemi tarafından dua, zikir, ibadet ve taatle bugün ihya edilecek. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nde bazı sorular gündeme geldi. Adet döneminde kandillerde nasıl ibadet edilmesi gerektiği konusunda araştırmalar sürüyor. Diyanet tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2022 14:10
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Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili’nde adetliyken Kur’an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?

Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili, hayatın, hatalardan kaçınmak ve günahlardan arınmak için bir muhasebe gecesidir. Bu mübarek gece dualar ve ibadetler içerisinde geçirilecek. Bu mübarek geceyi ibadetler içerisinde geçirmek isteyen ancak adet dönemi bu mübarek geceye denk eden kadınlar, adetliyken nasıl ibadet edilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi? İşte merak edilenler...

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Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili’nde adetliyken Kur’an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?

ADETLİYKEN YAPILACAK İBADETLER NELER?

1. Namaz kılamaz. Farz, vacip, sünnet hiçbir namazı kılmadığı gibi bunları daha sonra kaza da etmez.

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Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili’nde adetliyken Kur’an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?

3. Kur'ân-ı Kerîm'i okuyamaz, Kur'ân'a dokunamaz. Ancak gerekirse, gözüyle takip edebilir.

4. Kâbe'yi tavaf edemez.

Hayızlı bir kadın, hac ibadetini edâ ederken Kâbe'yi tavaf dışında, hacla ilgili bütün iş ve ibadetleri (menâsik) yapabilir. Haccın rüknü olan ziyaret (ifâza) tavafını yapmak üzere temizleninceye kadar Mekke'de bekler. Hanefîler'e göre hayızlı olarak tavaf yapılması geçerli olmakla birlikte ceza kurbanı kesilmesi gerekir. (Bkz: Heyet, a.g.e, sh. 213)

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Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili’nde adetliyken Kur’an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?

5. Camiye veya mescide -zorunluluk yoksa- giremez. Bu konuda dört mezhep müttefiktir. Zorunluluktan kasıt, aşırı yağış, soğuk, korku vb. durumlardır.

6. Kocasıyla cinsî münasebette bulunamaz. Hayızlı kadınla cinsî münâsebette bulunmak, âyetin de açık ifadesi gereği (Bkz: el-Bakara, 222) haramdır. Böyle bir ilişkide bulunan kimsenin bu günahından tevbe ve istiğfar etmesi gerektiği gibi, belli bir miktar (ilk günlerdeki ilişki için 4,25 gr., son günlerdeki için bunun yarısı miktarda altın) sadaka vermesi de gerekli görülür. (Bkz: Heyet, a.g.e, sh. 213)

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Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili’nde adetliyken Kur’an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?

7. Secde âyeti dinlediği zaman kendisine secde vâcip olmaz.

8. Kadın âdetliyken saç ve tırnak kesebilir, vücudundan tüy koparabilir. Yalnız kimi âlimler, bunların insan vücudunun birer parçası olduğu için guslettikten sonra kesilmesini uygun görmüşlerdir.

9. Kadın âdetliyken, sağlık ve hijyen açısından, havuza ve denize girmemelidir.