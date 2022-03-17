Kandil simidi nasıl yapılır? Berat Kandili’ne özel evde yapılabilecek mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi

Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Ramazan'dan önceki son manevi durak olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Her kandil günlerinde olduğu gibi Berat Kandili'nde de kandil simidi tarifi araştırılmaya başlandı. En güzel, lezzetli ve ağızda dağılan kandil simidi tarifini sizler için yazımızda bir araya getirdik. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte Berat Kandili'ne özel evde yapılabilecek mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi...

AĞIZDA DAĞILAN KANDİL SİMİDİ TARİFİ

İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi: