Kandil simidi nasıl yapılır? Berat Kandili'ne özel evde yapılabilecek mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi
Kandil simidi tarifi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi gevrek simidin yanı sıra kandil günlerine özel simit tarifleri bulunuyor. Mahlepli ve mahlepsiz simitler, kandil günlerinde sofraları taçlandırıyor. Her kandilde sıklıkla araştırılan 'kandil simidi tarifi' mübarek Berat Kandili'nde de gündeme geldi. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte Berat Kandili'ne özel evde yapılabilecek mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi...
Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Ramazan'dan önceki son manevi durak olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Her kandil günlerinde olduğu gibi Berat Kandili'nde de kandil simidi tarifi araştırılmaya başlandı. En güzel, lezzetli ve ağızda dağılan kandil simidi tarifini sizler için yazımızda bir araya getirdik. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte Berat Kandili'ne özel evde yapılabilecek mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi...
AĞIZDA DAĞILAN KANDİL SİMİDİ TARİFİ
İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi:
KANDİL SİMİDİ ÜZERİ İÇİN MALZEMELER
2 yumurta akı
Susam ya da çörek otu
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.
Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.
Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hale getirin.
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Mahlepli kandil simidi yapabilmek için öncelikle, un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri bir kap veya kase içinde karıştırın. Karıştırılan unu azar azar ekleyerek kabartma tozunu ilave edilerek yoğurmaya başlayın.
Karıştırılan hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
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- Kandil simidi nasıl yapılır? Berat Kandili'ne özel evde yapılabilecek mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi
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