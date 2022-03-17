İki kez dolandırılan Zerrin teyze polis ile el ele vererek dolandırıcıyı yakalattı
YAŞAM Sabah
Dolandırıcılık şüphelisi G.K.İ. isimli zanlı İstanbul Kadıköy'de Zerrin D. adlı yaşlı kadını iki kez dolandırdı. İlk eyleminde aldığı 7 bin euro'yu yeterli bulmayan zanlı ve ikincide 16 bin lirayı gözüne kestirdi. Üzücü olay sonrası Zerrin teyze dolandırıldığını anlayınca polisle işbirliği yapmaya karar verdi. İşte haberin ayrıntıları...
POLİS OLAYI ÇÖZDÜ
Zerrin teyzeyi telefonla arayıp kendisini yeğeni olarak tanıtan G.K.İ., yaşlı kadından üst üste iki kez para aldı.
Dolandırıcı ilk eyleminde aldığı 7 bin euro'yu yeterli bulmadı ve Zerrin teyzeden ikinci denemede 16 bin lirayı para kopardı.
Bu yaşananların ardından Zerrin teyze, dolandırıldığını anlayınca polisle işbirliği yapmaya karar verdi.
ZANLI CEZAEVİNE GİRDİ
Üçüncü aramada dolandırıcıyı rol yaparak büyük bir soğukkanlılıkla oyalayan Zerrin D. hedefine ulaştı ve polislerce yeri belirlenen Özbekistan uyruklu dolandırıcı G.K.İ. yeri tespit edilen adresinde gözaltına alındı.
Dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- ❄ 18 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 18 Mart Cuma okullar tatil mi? Giresun, Bitlis, Karaman...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- İMPERİAL TOBACCO ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...
- Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! 📺 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi
- Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler
- Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?
- SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...
- İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...
- Çanakkale Köprüsü açılış programı: 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? Takvim belli oldu