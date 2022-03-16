16 Mart 2022, Çarşamba
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Kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı. İçinde yolcu olmayan otobüsün sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

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