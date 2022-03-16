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Antalya’da akli dengesi bozuk şahıs kardeşini bıçakladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Antalya’da akli dengesi bozuk şahıs kardeşini bıçakladı

Antalya’da, psikolojik tedavi aldığı ifade edilen 34 yaşındaki İ.A., tartıştığı 30 yaşındaki kardeşi Abdullah A.'yı göğsünden bıçaklayıp, ağır yaraladı. İ.A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle sularında Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6002 Sokak'taki üç katlı binanın en üst katında gerçekleşti. Aynı evde yaşayan İ.A. ile Abdullah A. kardeşler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle mutfağa giden İ.A., aldığı bıçakla kardeşini göğsünden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Abdullah A., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Tedaviye alınan Abdullah A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. İhbarla adrese gelen polis ekibi, İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'nın, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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