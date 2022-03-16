Veterinere tecavüz davasında görüntüler ortaya çıktı! Tüm iddiaları reddetmişti: İç çamaşırında DNA’sı tespit edildi

"3 YILDIR NORMAL HAYATIMA DEVAM EDEMİYORUM"



Raporla ilgili DHA'ya konuşan Ç.B., raporun Hasan Bilgili'nin cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğini gösterir bir delil olduğunu söyledi. Ç.B., "Bilgili, sürekli cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ediyordu. Daha önce formam üzerinde tespit edilen DNA örneği için, 'tükürüğüm sıçramıştır' diyordu. İç çamaşırımdan çıkan DNA için ne diyeceğini çok merak ediyorum" dedi. Olay sonrası klinikte delilleri toplamadıkları için polisler hakkındaki şikayetleri sonrası açılan davanın devam ettiğini, delilleri yeterince incelemeden rapor düzenledikleri için şikayet ettikleri doktor ve adli tıp uzmanları hakkında da dava açılığını belirten Ç.B., "Ben 3 yıldır bunlar yüzünden normal hayatıma devam edemiyorum. Sadece bu adam tutuklanıp içeri tıkılırsa benim için rahatlayacak. Deliller yeterince toplanmayıp, karartıldığı için bu dava 3 yıldır devam ediyor. 3 yıldır ben mesleğimi yapamıyorum. Kliniklerde çalışmak dursun önlerinden bile geçmeye cesaret edemiyorum. Bu nedenle Kamu Personeli Seçme Sınavına girdim; inşallah atamam yapılırsa daha güvenli olduğunu düşündüğüm için kamu kurumunda mesleğimi yapmak istiyorum" dedi.