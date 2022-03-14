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Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 15 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

İzzet Kılıç idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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