İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi...Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde işçi servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, Eskişehir- Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Kırka Mahallesi'nden Eskişehir'e giden Ercan Aydın yönetimindeki 26 S 6055 plakalı işçi servis otobüsü ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 26 ABH 156 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BÖLGEYE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Bu arada kaza yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
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