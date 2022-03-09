Samsun’da öğrenci servisi takla attı: Ölü ve çok sayıda yaralı var



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, "Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6'sı öğrenci ve 1'i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.