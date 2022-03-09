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Samsun’da öğrenci servisi takla attı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Samsun’da öğrenci servisi takla attı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Samsun'un Yakakent ilçesinde karlı yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği öğrenci servis minibüsü takla attı. Kaza sonucunda 1 öğrenci hayatını kaybetti, sürücü ile 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah sularında Samsun'un Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde gerçekleşti.

DİREKSİYON KONTROÜLÜN KAYBETTİ

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.


VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, "Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6'sı öğrenci ve 1'i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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