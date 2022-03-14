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Konya'da dehşet! İhaleyi alamadı çılgına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Konya’da dehşet! İhaleyi alamadı çılgına döndü

Konya’da Hüseyin Koyuncu, arazi ihalesini kaptırdığı Fehmi Türk ile oğlu Memduh Türk’ü öldürdü. Komşusu ile yeğenini yaraladı. Çadıra gelen Koyuncu, Türk'ü en acılı gününde, "Seni ihaleye girmemen konusunda uyarmıştım, dinlemedin. Bundan sonra kan akacak" diyerek tehdit etti.

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