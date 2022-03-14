7. kattan düşen Ebru Cizdam’ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı!

TARTIŞMADAN SONRA OTELE DÖNDÜLER

İstanbul Emniyetinde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.