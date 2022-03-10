10 Mart 2022, Perşembe
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Kırklareli'nde yolcu treni işçi servisine çarptı | Peş peşe kötü haberler
Son dakika haberine göre: Sabah saatlerinde peş peşe kötü haberler geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralanırken, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 10.03.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 11:05
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