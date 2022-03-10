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Haberler Galeri Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Kırklareli'nde yolcu treni işçi servisine çarptı | Peş peşe kötü haberler

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Kırklareli'nde yolcu treni işçi servisine çarptı | Peş peşe kötü haberler

Son dakika haberine göre: Sabah saatlerinde peş peşe kötü haberler geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralanırken, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 11:05
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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Kırklareli’nde yolcu treni işçi servisine çarptı | Peş peşe kötü haberler

Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Kırklareli’nde yolcu treni işçi servisine çarptı | Peş peşe kötü haberler

Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. (48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde devrildi.

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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Kırklareli’nde yolcu treni işçi servisine çarptı | Peş peşe kötü haberler

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Kırklareli’nde yolcu treni işçi servisine çarptı | Peş peşe kötü haberler

Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.

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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Kırklareli’nde yolcu treni işçi servisine çarptı | Peş peşe kötü haberler

Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.