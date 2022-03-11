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Son dakika: İstanbul kar altında! Pendik'te TIR devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: İstanbul kar altında! Pendik’te TIR devrildi

Son dakika haberine göre İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kaza haberleri peş peşe geldi. Pendik'te TIR devrildi. Maltepe Sahil Yolu'nda otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kaza yapan hafif ticari araç karşı yönde ışıklarda bekleyen otomobile çarparken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

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