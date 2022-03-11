Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

Şu anda her hangi bir reaksiyon görünmüyor ama bu ileride de olmayacak anlamı taşımıyor. Çünkü toprağın içinde de nötronlar var. Bu nötronlar eğer buradaki yakıt sönmemişse, çünkü buradaki yakıtın daha nükleer dördüncü ünite açılmamıştı, yüzde 90'ının ham olarak orada hala durduğu düşünülüyor. Eğer bu yakıt tekrar harekete geçerse ve biz farkına varmazsak sorun oluşur. Yerin tabakasına lav şeklinde eriterek inebilir ve buradan sulara karışabilir. O su dünyanın neresindeki yer altı suyuna karışacağı ve onu hangi insanların kullanacağını bilemeyiz" açıklamasında bulundu.