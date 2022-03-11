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Nükleer enerji uzmanından 'Çernobil' uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

Rusya-Ukrayna savaşıyla bir kez daha gündeme gelen Çernobil hakkında nükleer enerji uzmanı Prof. Dr. Niyazi Meriç, önemli açıklamalarda bulundu. Zararları önceden ön görmenin çok zor olduğunu belirten Meriç, "Toprağı eritip yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız." dedi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü eski müdürü, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi Meriç, Ukrayna-Rusya savaşında Çernobil'de yaşanabilecek bir sızıntıda nasıl bir çevre felaketine yol yaşanabileceğini ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması halinde sonuçlarının neler olacağını değerlendirdi.

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

1986 yılında Çernobil faciasında işlerin kontrolden tamamen çıktığını belirten Prof. Dr. Meriç, "Reaksiyonun olduğu kap, iki bin tonluk kap havaya uçtu. Tüm nükleer reaktör kaynaklar ortaya çıktı. Peki ne olacak? Kontrol de edemiyoruz. Sürekli enerji üretiliyor burada. Bunu söndürebilmek için de bunun üzerine bor, kil ne buldularsa helikopterle attılar ve burayı söndürmeye, fisyonu durdurmaya çalıştılar. Durdurabildiler mi?

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

Şu anda her hangi bir reaksiyon görünmüyor ama bu ileride de olmayacak anlamı taşımıyor. Çünkü toprağın içinde de nötronlar var. Bu nötronlar eğer buradaki yakıt sönmemişse, çünkü buradaki yakıtın daha nükleer dördüncü ünite açılmamıştı, yüzde 90'ının ham olarak orada hala durduğu düşünülüyor. Eğer bu yakıt tekrar harekete geçerse ve biz farkına varmazsak sorun oluşur. Yerin tabakasına lav şeklinde eriterek inebilir ve buradan sulara karışabilir. O su dünyanın neresindeki yer altı suyuna karışacağı ve onu hangi insanların kullanacağını bilemeyiz" açıklamasında bulundu.

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

"YER ALTI SULARINA KARIŞIRSA BUNUN FARKINA VARAMAYIZ"

Ukraynalıların elinde kaldığı sürece Çernobil'de 'açık kapı' politikasının uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Meriç, "Biz dahil dünyadan birçok ülkeden bilim insanları Çernobil'e gidip incelemelerde bulunuyordu. Şu an Ruslar bunu devam ettirecekler mi? Çünkü onlar genellikle gizliliği daha çok seviyor. Burada eğer bir sorun olursa ve biz farkına varamazsak sorun olur, bizim korkumuz bu. Buradaki lahitin çökme riskine karşılık üstüne bir lahit daha yapılması planlanıyordu. Rusların kontrolünde bu ikinci lahite diğer ülke insanları sıcak bakacaklar mı veya Rusya buna izin verecek mi?" dedi.

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

Prof. Dr. Meriç, Çernobil Nükleer Santrali'nde bir sorun oluşması halinde çevre ülkelerin nasıl etkileneceğine dair ise, "Eğer lahit çöker ve radyasyon dışarıya sızar ve bulutlarla ülkelere dağılırsa bunun hemen farkına varırız. Çünkü tüm ülkelerde çevrelerinde dedektörlerimiz var ve hemen harekete geçebilir. Eğer fisyona devam edip toprağı eritip yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız. Bunun verebileceği zararları da önceden ön görmemiz çok zor" diye konuştu.

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

"RUSYA EĞER UKRAYNA İLE BAŞ EDEMEYECEĞİNİ ANLARSA KAZANABİLMEK İÇİN NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR"

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasını hatırlatan Meriç, "600 metre yukarıdan patlattı ve burada ilk etapta yaşayan 300 binlik nüfusunu 70 bini o anda öldü ve diğer 70 bini de gelişen zaman içerisinde öldü. Bu kayıp 200 bine kadar çıktı. Dışarıdan yardıma giden insanlar da lösemiden öldü. O sırada radyasyonun ne olduğu bilinmiyordu. Şu anda gayet iyi biliniyor. Dolayısıyla da Rusya eğer Ukrayna ile baş edemeyeceğini anlarsa savaş kazanabilmek için küçük çaplı nükleer silahlar kullanılabilir diye ABD'nin kendisi ön gördü" açıklamasında bulundu.

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

"OI BÖLGEDEKİ SICAKLIK 15 BİN SANTİGRAT DERECELERE KADAR YÜKSELİYOR"

Küçük çaplı nükleer silahların ne olduğunu da açıklayan Prof. Dr. Meriç, "Eğer siz içerisindeki Uranyum miktarını ki Plütonyum-239 kullanacaksanız 10 kilogram bunun altını patlatamazsınız, Uranyum-235 kaynağı kullanacaksınız en az 52 kilogram bundan daha küçük bomba yapmanız mümkün değil.

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

Bunu yüksekliğe bağlı olarak hasarı büyütüp küçültebilirsiniz. Eğer yeryüzüne yakın olarak bunu patlatırsanız o bölge çok yoğun radyasyona maruz kalır. Yüksekliği arttıkça çok daha geniş alanı tahrip dersiniz.

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

Bütün bu kritik kütleyi sağlayacak kadar Uranyum'un fisyona uğraması sonucu o bölgedeki sıcaklık 15 bin santigrat derecelere kadar yükseliyor. O sıcaklıkta ne insanların ne de bizim yapmış olduğumuz malzemelerin dayanması mümkün değil. Dolayısıyla tahribat daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

Nükleer enerji uzmanından ’Çernobil’ uyarısı: Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız

Radyoaktivite rüzgara bağlı olduğunu söyleyen Meriç, "Rüzgar bunu ne tarafa doğru alıp giderse ona bağlı. Çünkü bu fisyon oluştuktan sonra parçalanan küller kalıyor" diye konuştu.

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