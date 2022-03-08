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Melissa Bağcı: Gençlerin önü açılmalı yolları kapatılmamalı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Melissa Bağcı: Gençlerin önü açılmalı yolları kapatılmamalı

Akılda Kalsın” adlı programla birçok önemli siyasetçiyi Beyaz TV ekranlarında ağırlayan Melissa Bağcı, sunuculuk mesleğine giriş yapmanın zorluklarından ve sürecin ne kadar sancılı olduğundan bahsetti. Medya sektörüne ilişkin eleştirilerde bulunan Bağcı, gençlerin önünün açılması gerekirken yollarının kapatıldığını söyledi.

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