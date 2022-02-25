Kadıköy’de feci kaza! Kamyonet orta refüjü aşıp yan devrildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan olay yeri drone ile havadan görüntülendi.