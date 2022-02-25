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Emekli amiraller bildirisi davasında yeni gelişme! İfade verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Emekli amiraller bildirisi davasında yeni gelişme! İfade verdi

Son dakika haberi... Kamuoyunda "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamayı yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 103 emekli amiralin arasında yer alan emekli tümgeneral Alper Çetin Tezeren ifade verdi. Tezeren, duyuruyu paylaşırken suç kasıtlarının olmadığını belirterek beraatini istedi.

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