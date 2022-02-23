Bankacı kocadan doktor eşine akılalmaz zulüm

HESABINDAKİ PARALARI İSTEDİ

Aradan geçen bir süre sonra Batuhan Ç., bu kez eşine evlenmeden önce hesabında yüksek miktarda ziynet eşya ve para olduğunu, bu durumu kendisine hiç bahsetmediğini söyledi. Eda A., ise parayı eğitim masrafları için kullanacağını bu yüzden bahsetmediğini belirtti. Ancak genç adam kendisinin bankacı olduğu için öğrenebildiğini, parayı hesapta tutmak yerine vadeli hesapta değerlendirebileceğini söyleyerek eşinden biriktirdiği parayı istemeye başladı.

PARA TARTIŞMASI EVLİLİK BİRLİĞİNİ BOZDU

Eda A., eşinin teklifini kabul etmeyince iddiaya göre aralarında yine tartışmalar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Eda A., hesaplarında bulunan paralardan farklı tarihlerde toplamda 65 bin lira verdi. Ancak eşi kendisine tüm paraları göndermesi için sürekli baskıda bulunarak yine iddiaya göre sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunuyordu. Çift arasında para yüzünden çıkan tartışmalar evlilik birliğini bozmaya devam edince akrabaları da tartışmalara şahit olmaya başladı.