23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası nerede? 'Gül Dümen’in işi çok zor'

Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası nerede? 'Gül Dümen’in işi çok zor'

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası nerede? ’Gül Dümen’in işi çok zor’

92 yaşında kovid-19 (koronavirüs) sebebiyle yaşamını yitiren Haydar Dümen mirası ile bugünlerde konuşuluyor. Gayrimenkul zengini olduğu gün yüzüne çıkan Haydar Dümen'in mirası eşi yerine hiç tanımadığı insanlara geçti.  Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen eşinden kalan mirasın peşine düştü fakat protokol yoksa işi çok zor. İşte Haydar Dümen'in mirası haberinin detayları…

Psikiyatr ve yazar olan Haydar Dümen, 92 yaşında koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

100 MİLYONLUK MİRAS EMLAKÇININ AİLESİNE KALDI

Günaydın'ın Haydar Dümen'le ilgili '100 milyon liralık kayıp miras' haberi ile olay dikkat çekti. Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıkmıştı. Emlakçı ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçmişti.

"ŞAHISLARIN VİCDANINA KALMIŞ"

Gül Dümen malları geri almak için harekete geçerken konuyla ilgili hukukçular konuştu. Avukat Duygu Ateşoğlu, "Eğer devir işlemi sırasında taraflar arasında yazılı bir protokol ya da şahitler huzurunda sözlü bir mutabakat yapılmamışsa Gül Dümen'in işi çok zor. Çünkü karşı taraf 'Para elden verildi' diyebilir. Böyle bir durumda malların geri alınması karşıdaki şahısların vicdanına kalmış demektir" yorumunu yaptı.

Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi gibi pek çok (bina, daire, dükkan…) mülkü vardı. vardı.

100 MİLYONLUK MİRAS

O bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma sonucunda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin liradan alıcısını buluyor.

Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon TL.

Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası kayboldu HAYDAR DÜMEN'İN 100 MİLYONLUK MİRASI KAYBOLDU
Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen biyografisi nasıl? GÜL DÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? HAYDAR DÜMEN’İN EŞİ GÜL DÜMEN BİYOGRAFİSİ NASIL?
Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir? HAYDAR DÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI? HAYDAR DÜMEN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA