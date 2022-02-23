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“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

"O Ses Türkiye" yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

SÜRÜNEREK DÜKKANA GİRİP YARDIM BEKLEDİ
Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİĞİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

“O Ses Türkiye” yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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