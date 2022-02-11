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Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir?

Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye’nin psikiyatrist ve seksoloji uzmanı isimlerinden birisi olan Haydar Dümen hayatını kaybetti. Gazetelerde birçok soruya verdiği yanıtla tanınan Haydar Dümen, esprili cevaplarıyla hatırlanıyordu. Peki, Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir?

Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir? En çok tanınan köşe yazarlarından birisi olan ve özellikle cinsel yaşam konusundaki problemlere mizahi dille yanıt veren Haydar Dümen'in kim olduğu araştırılıyor. Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

Eserleri

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
Soğumayan Ölüler
Nazik Adında Bir Kadın
Sağlık Ve Beslenme
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti
Cinsel Yaşam–1
Cinsel Yaşam–2
Cinsel Kültür
Cinsel Sorunlarınız
Cinsel Dünyamız

Evlilik
Gebelikten Korunma
Soğumayan Ölüler


Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
Gözlerinin Karası
Merhaba Yurttaş
Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
Üç Ressam
Sağlık Ve Yaşam
Çocuğun Cinsel Eğitimi
Evet

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