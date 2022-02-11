Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir?

Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

Eserleri

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim

Soğumayan Ölüler

Nazik Adında Bir Kadın

Sağlık Ve Beslenme

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti

Cinsel Yaşam–1

Cinsel Yaşam–2

Cinsel Kültür

Cinsel Sorunlarınız

Cinsel Dünyamız