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Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen biyografisi nasıl?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen biyografisi nasıl?

Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen biyografisi arama motorlarında sorgulanıyor. Cinsellik üzerine yazdığı yazılarla tüm Türkiye’nin tanıdığı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Bu gelişmenin Haydar Dümen’in eşi merak edilmeye başlandı. Peki; Gül Dümen kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?

Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen biyografisi nasıl? Haydar Dümen'in acı haberi sonrasında Dümen'in eşi Gül Dümen ile ilgili bilgiler sorgulanıyor. Yazar Haydar Dümen, cinsellik üzerin yazdığı yazılarla tanınmıştı.

GÜL DÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gül Dümen, 1993 yılında Haydar Dümen ile evlendi.

22 yıldır Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.

Haydar hocaya gelen hastalarla birebir iletişim kurarak, onların psikolojik ve cinsel sorunlarının çözümlenmesinde, bir alt yapı oluşturdu. Bunlara akademik eğitimlerinin birikimini de katarak, yardımcı oldu.Bilgi Üniversitesinden televizyon gazetecilik bölümü ile, psikolojik dalından olmak üzere, 2 diploması vardır.

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