Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen biyografisi nasıl?

GÜL DÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gül Dümen, 1993 yılında Haydar Dümen ile evlendi.

22 yıldır Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.