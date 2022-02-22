Haydar Dümen’in 10 milyonluk mirası kayboldu! Eşi Gül Dümen mirasının peşine düştü
Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle 92 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıkarken 100 milyonluk miras hiç tanımadığı kişilere kaldı. Dümen’in ölmeden önce Beyoğlu’nda sahibi olduğu bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı. Emlakçı ölünce, Haydar Dümen’in yaklaşık 100 milyon liralık mirası için karmaşık bir durum oluştu. Haydar Dümen'in mülkleri, ölen emlakçının çocuklarının üzerinde görünüyor. Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen, durumu çözmek için harekete geçti.
Psikiyatrist Haydar Dümen 92 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'nin önemli isimlerinden olan Dümen'in ölümünün ardından gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. 100 milyon değerindeki mal varlığını bıraktığı kişiler ise herkesi şoke etti. Dümen'in eşi Gül Dümen şimdi bu miras için harekete geçiyor.
Haydar Dümen soruları yanıtladığı gibi Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesinde de hastaları görüyordu. Haydar Dümen'in yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de var. Sabah'tan Ömer Karaman Dümen'in mirasıyla ilgili iddiasıyla dikkat çekti. İşte Karaman'ın yazısındaki o iddia:
ŞOKE EDEN OLAY
"Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor. Dümen'in ailesi ne yapacağız derken Haydar Dümen de vefat ediyor... Ve işte filmlere konu olacak hikâye o sırada başlıyor.
Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor.
DEĞERİ 100 MİLYON TL
Şimdi o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma yaptığımda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira... Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...
Hemen sarıldım telefona, Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki ofisini aradım, ancak kapı duvar... Dümen'in eşi Gül Dümen'e ise birkaç farklı telefondan ulaşamadık. Birçok soru var merak ettiğim ancak ulaşamayınca havada kaldı. Mesela Haydar Dümen ve emlakçı arasında yazılı veya sözlü protokol var mıydı?"
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