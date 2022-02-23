23 Şubat 2022, Çarşamba
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Kayseri’de zehir tacirliği yapanlar yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu sobaya attılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Kayseri’de zehir tacirliği yapanlar yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu sobaya attılar

Kayseri'de emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, yakalanacaklarını fark eden zanlılar uyuşturucu maddeyi imha etmek için sobaya attı.

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